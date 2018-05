Allegri, la Juventus e l’Arsenal: paradosso di Marotta o dei tabloid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al di là dell’affidabilita o meno delle fonti britanniche, che ad intervalli regolari alternano ora un nome ora l’altro come candidati principali per le panchine dei top club di Premier League ancora da assegnare, ciò che in particolare modo stride con le evoluzioni di casa nostra è la situazione dell’Arsenal e di Massimiliano Allegri. Infatti, proprio nelle ore in cui l’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha annunciato la volontà congiunta del club campione d’Italia e del suo tecnico di proseguire insieme la strada di un ciclo che sembra senza fine, dalla Gran Bretagna si susseguono sulle copertine dei tabloid più disparati le voci che vorrebbero proprio Max Allegri come successore di Arsene Wenger sulla panchina dell’Arsenal. Scenario certamente affascinante, ma probabilmente un po’ spocchioso. Tra le valutazioni da considerare, infatti, c’è anche quella legata alla scelta del tecnico livornese: perché uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano dovrebbe decidere di abbandonare il sogno europeo della società più vincente del Belpaese per sposare una causa piena di incognite per un club che sogna di iscriversi al ballo delle grandi d’Inghilterra e d’Europa ma che è maledettamente più lontano dei bianconeri dal poterci riuscire? Misteri della stampa, o misteri di Marotta. Certamente una delle due componenti è lontana dalla verità, ed in mancanza di certezze, affidarsi alle parole di chi ha dimostrato di saper programmare e costruire un ciclo vincente sembra la soluzione più affidabile.