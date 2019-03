© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di Massimiliano Allegri dove il tecnico bianconero ha parlato anche del suo futuro. "Ci hanno dato per morti prima di essere eliminati in Champions e da qui le voci sul futuro di Allegri per motivi non veri. Mi dovrò vedere con il Presidente quando vorrà e parleremo come ogni anno e lì decideremo se andare avanti insieme o ognuno per la sua strada. Deciderò, deciderà, decideremo cosa fare il prossimo anno senza nessun problema ma ora dobbiamo essere concentrati sul Napoli, sul campionato ancora da vincere anche se domani è uno spartiacque da vincere. Poi penseremo alla gara di martedì 12 dove ci sarà bisogno di tutti, di uno Stadio che per 95' dovrà spingere la squadra all'impresa".