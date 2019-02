Allegri: "Napoli sta facendo una grande stagione, Juve ancora meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da JTV, ha commentato così il successo di stasera col Sassuolo: "Siamo stati molto bravi, soprattutto dopo la disattenzione iniziale dove abbiamo rischiato. Dopo abbiamo aspettato che passasse il momento e questo è segno di maturità, vuol dire che la lezione col Parma ci è servita. Poi i ragazzi hanno fatto una bella partita, non concedendo niente, creando molto. Abbiamo avuto una sbavatura nel secondo tempo, dopo il 2-0 la squadra ha gestito bene la palla e abbiamo avuto tante occasioni per fare il 3-0 che poi alla fine è arrivato. Quindi il negativo di sabato col Parma è stato trasformato in positivo stasera".

Sul lavoro sporco di Bernardeschi: "Sì, perché Sensi è quello che dà le geometrie al Sassuolo. Loro sono molto bravi a tirarti fuori e a mettere la palla sulle mezzale con questi passaggi filtranti. Dopo un po' ho messo Bernardeschi a lavorare in zona Sensi e lì la squadra ne ha tratto giovamento perché i centrocampisti lavoravano di più sulle traiettorie".

Su De Sciglio: "Ha fatto una bella partita, ma credo che abbia ancora le potenzialità per migliorare quello che sta facendo".

Sui neo-entrati: "Hanno dato un messaggio importante perché la squadra sta bene, stiamo migliorando tutti la condizione fisica e comunque ho la possibilità di affidarmi a chiunque di loro per giocare le partite. Questa è la cosa più importante. In fondo ci devono arrivare tutti insieme. Per fare questo bisogna che mettano al primo posto l'obiettivo di squadra e questo lo stanno facendo nel migliore dei modi".

Sul +11 in classifica: "Il Napoli sta facendo una grande stagione, la Juventus la sta facendo migliore, perché fare 63 punti non è facile. Ora venerdì abbiamo il Frosinone che quest'anno ha vinto tre partite e tutte e tre e in trasferta, senza subire gol. Comunque bisogna portare a casa i tre punti perché indipendentemente dal Napoli noi dobbiamo arrivare a un tot di punti che ci permetta di vincere il campionato".