Allegri: "Non abbiamo falsato nulla. Gli altri avrebbero fatto peggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria della SPAL sulla Juventus falsa il campionato e la corsa salvezza? Massimiliano Allegri è convinto di no: "Non abbiamo falsato nulla. Siamo andati ad Amsterdam mercoledì, siamo rientrati giovedì e siamo partiti ieri per Ferrara. Sicuramente abbiamo fatto meglio con questi che se avessero giocato gli altri (i titolari, ndr)".

Preferirebbe festeggiare già domani o dopo aver vinto sabato prossimo?

"Quando perdi ti girano un po' le scatole. Vediamo domani, se il Napoli vincerà domani festeggeremo sabato prossimo. Sento dire che il campionato è facile. Lo è per chi lo vince, ma per chi non lo vince è difficile. Di scontri diretti ce ne sono uno o due: la Juve, rispetto alle altre, ha la forza di giocare tutte le partite per i tre punti. Coi soli scontri diretti non vinci il campionato. È una regola che mi hanno insegnato da piccolo ed è sempre uguale. Vincere non è semplice, è difficile. Poi farlo per sette anni anche. Bisogna rendere onore a questa squadra e a questa società che hanno fatto cose straordinarie. Fare 84 punti in 33 partite non è semplice. Sono contento, è normale che ora abbiamo da raggiungere una semifinale di Champions".