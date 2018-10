Allegri non dimentica il Genoa: "Bisogna rimanere sempre in partita"

Il Manchester è decimo in classifica, ma Massimiliano Allegri non sottovaluta il pericolo rappresentato dai Red Devils. E soprattutto non dimentica la clamorosa dormita della sua Juventus che contro il Genoa ha portato all’1-1 definitivo: "Il Manchester ha tecnica, velocità e fisicità. È costruita per vincere e ha un allenatore molto esperto. Dovremo fare una partita giusta sotto molti punti di vista: ci serve per rientrare, anche a livello mentale, dentro le partite. Sabato ci abbiamo messo una pietra sopra verso le sette e un quarto, prima di quando avremmo dovuto: domani dovremo stare 100 minuti dentro la partita. Basta vedere il pareggio del Chelsea: hanno trovato la soluzione vincente su una palla alta a fine partita".

Chiaro, il riferimento al gol subito dal Manchester United a opera di Barkley, da contrapporre a quello subito dalla Juventus a opera di Bessa: chi dorme non piglia pesci, verrebbe da dire. E la Juventus non può permettersi di uscire mentalmente dalla partita prima che questa sia finita: in Serie A, forse sì. In Champions League, è un lusso assolutamente da evitare.