Allegri: "Non è stata certo la mia espulsione a determinare la sconfitta"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato così a JTV la sconfitta di stasera con l'Atalanta in Coppa Italia: "È molto semplice, nel calcio non puoi sempre vincere. L'avevamo raccattata domenica a Roma con la Lazio e stasera ci siamo cascati. Ci siamo fatti i gol per conto nostro, tutti i rimpalli li vincevano loro perché avevano molta più energia di noi. Purtroppo capitano anche queste cose e bisogna accettarle e ripartire. Dispiace perché non andiamo per il quinto anno consecutivo a Roma, però c'è da fare i complimenti all'Atalanta perché ha fatto una partita cattiva, grintosa e noi siamo stati meno bravi di loro".

Sulla sua espulsione: "No, niente, ho protestato su un mezzo fallo, che però non è quello che ha determinato la sconfitta".

Sulle condizioni di Chiellini: "Vediamo, ha un fastidio sul polpaccio esterno, non dovrebbe essere niente di preoccupante, altrimenti ci sarà Caceres. Stasera non l'ho fatto entrare perché praticamente ha fatto mezzo allenamento. De Sciglio tra l'altro aveva fatto una buona partita da centrale, alla fine gli è rimasta una palla sotto... Comunque bisogna lavorare perché al momento abbiamo Bonucci fuori e bisogna fare con quelli che abbiamo. Le note positive, Khedira ha fatto 60 minuti, Pjanic è rientrato, rientrerà Mandzukic sabato, ci sarà possibilità di far respirare qualcuno perché comunque delle ultime quattro partite, ne abbiamo giocate tre in trasferta, tra Bologna, Chievo, Lazio e stasera, in più ci mettiamo Gedda. È normale che un po' di energie si perdano".