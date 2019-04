Allegri non guarderà il Napoli, c'è da scrivere il copione di Ajax-Juventus

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per un Dybala che scuote la testa, c’è un Kean inarrestabile che va a segno per la quinta volta consecutiva. Un Cristiano Ronaldo che lavora senza sosta per un recupero in extremis, e un Mandzukic che non segna dallo scorso 22 dicembre ma alla fine lo zampino nelle situazioni decisive lo mette sempre. Stasera Allegri non guarderà la partita del Napoli: suo figlio, ha svelato ieri sera in conferenza stampa, si è appassionato a una serie televisiva che vorrà vedere insieme a lui.

Poi, però, la testa andrà a mercoledì sera. Ad Amsterdam: dove la sua Juve giocherà la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League che, tornando indietro neanche di quaranta giorni, sembrava quasi inarrivabile. La rimonta con l’Atletico, appassionante quanto una serie televisiva da non perdere, ha restituito alla stagione bianconera quell’aspettativa europea che tiene tutti con il fiato sospeso dalla scorsa estate, dall’arrivo di Cristiano Ronaldo. Un sogno che mira dritto a quella finale di Madrid, del prossimo 1 giugno: set ideale per girare la scena più bella della serie bianconera 2018/19.

E per questo CR7 vuole a tutti i costi ricomparire davanti alle telecamere, proprio mercoledì. “Lui si sente sempre pronto” ammette Allegri, che fa trasparire quel tanto di fiducia che serve per farlo immaginare in campo contro l’Ajax, già dalla gara d’andata. A differenza di Emre Can, costretto a uscire a metà del primo tempo con il Milan per una distorsione alla caviglia e che andrà valutato meglio nelle prossime ore. Riflessioni anche su Dybala: non ancora ai suoi massimi livelli come lo vorrebbe l’allenatore, schiacciato in questo momento dalla brillantezza del giovane Kean, a segno ogni 63 minuti nelle ultime cinque gare giocate, 45 minuti considerando solo la Serie A.

La trama dell’episodio di Amsterdam è ancora tutto da decifrare. Dalla formazione al piano gara. Forse per buona parte nella testa di Allegri. O forse, come avvenuto in passato – quando ne son venuti fuori una trovata tattica o la scelta di abbandonare il mondo dei social, l’allenatore bianconero snoderà il copione in casa, dopo cena, magari guardando proprio una serie televisiva.