Allegri: "Non mi paragonate ad Ancelotti, ho perso due finali"

La differenza tra il campionato e la Champions League, nelle parole di Massimilano Allegri. Il tecnico della Juventus ha parlato oggi della gara contro l'Empoli: "In Champions League ci sono molti più spazi rispetto al campionato riusciamo a far valere maggiormente la qualità tecnica. A Manchester è stata una bellissima serata. Io tra i più grandi? Guardiola ha vinto le Champions con il Barcellona, Ancelotti ha vinto in Europa da giocatore e da allenatore. Io non sono paragonabile a loro. Ho perso due finali... speriamo che questo sia l'anno buono".