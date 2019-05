Allegri: "Non posso piacere a tutti. Gratitudine? La devo alla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non posso piacere a tutti". Sembra quasi un manifesto di vita quello di Massimiliano Allegri, un tecnico che sa di dividere la tifoseria della Juventus. Ma l'ingratitudine che sente non è nei suoi confronti a livello personale: "Io penso alla gratitudine che sento nei confronti del presidente, della società, di tutti quelli che lavorano con me. Io non posso piacere a tutti: il calcio è fatto di risultati e di lavoro quotidiano. Di conseguenza devo rendere conto a una società, e in questi anni abbiamo fatto un buon lavoro".