© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus ha mandato una frecciata, velata, ad alcuni colleghi (Simeone?) nel corso della conferenza stampa di oggi. "Chi mi vuole mi prende così: i tifosi allo stadio mi hanno sempre rispettato, dandomi sempre apporto, non posso che ringraziarli. Se a fine partita, magari, non faccio capriole, non so che dire ma io in panchina devo essere un esempio. Altri si comportano in altro modo, io devo essere accettato per quello che sono. Sono infastidito e sono arrabbiato per come abbiamo perso a Madrid il secondo tempo, non con gli altri. Devo essere lucido in quello che vedo e in quello che sarà".