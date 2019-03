Allegri o non Allegri? La resa dei conti (forse) dopo Juve-Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella stagione in cui viene acquistato Cristiano Ronaldo, alla Juventus anche stravincere il campionato con 16 punti di vantaggio dopo 24 giornate non basta per dare serenità a un ambiente ancora scosso dalla sconfitta del Wanda Metrpolitano, quel 2-0 che rischia di estromettere i bianconeri dalla Champions League.

"Ci sono ancora delle scorie post Atletico", ha ammesso questa sera Allegri che non è apparso del tutto soddisfatto per come la sua squadra, che comunque ha vinto 2-1 contro il Napoli, ha approcciato la sfida del San Paolo. Troppe pause, troppi errori, troppi passaggi a vuoto. Passi falsi che tra dieci giorni la Juventus dovrà in tutti i modi evitare se vorrà ribaltare la sfida di Madrid e staccare il pass per i quarti di finale di Champions League.

Sarà quella la gara decisiva della stagione. Per la Juventus, ma anche per il futuro di Allegri. Questa sera anche il direttore sportivo Fabio Paratici ha confermato che dopo il secondo round contro l'Atletico Madrid ci sarà un confronto tra Allegri e Agnelli. In caso di passaggio del turno, il faccia a faccia verrebbe rinviato per concentrare le attenzioni sul proseguo della competizione, ma con l'eliminazione al contrario servirebbe subito un confronto. Perché programmare il futuro a quel punto diventerebbe la priorità della società e ci sarà da chiarire innanzitutto se questo futuro sarà ancora con Allegri o se il tecnico livornese saluterà tutti dopo il quinto Scudetto consecutivo.