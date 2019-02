© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tracollo di Madrid non ha risparmiato nessuno, in casa Juve. E se quella di Bonucci è la figura peggiore, né Ronaldo né tanto meno Mandzukic si sono coperti d'onore al Wanda Metropolitano. Ma "paga" per tutti ancora una volta Paulo Dybala, mandato in panchina da Allegri per la sfida al Bologna di oggi. Un chiaro messaggio da parte del tecnico, che si aspettava molto di più dall'argentino nel momento clou della stagione e che va in cerca di un compagno d'attacco all'altezza di CR7 e del croato, veri insostituibili nella mente del tecnico livornese.

Lo spostamento di un terzino come Joao Cancelo nel tridente offensivo è indicativa: se al posto dell'argentino ci fosse stato un collega attaccante, niente di strano, ma l'avanzamento di un calciatore che andrà a disputare la partita fuori ruolo, è sicuramente uno smacco ulteriore per Dybala, che non avrà dunque l'occasione di mettersi in mostra dopo la pessima figura fatta a Madrid.