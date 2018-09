Allegri, partenze sprint alla Juve: ha steccato una sola volta

Juventus, la lista per la Champions: out Spinazzola

Le pagelle di Boateng: sempre più leader. Altro gol in neroverde

Le pagelle di Piatek: prima doppietta in A. Bomber vero in casa Genoa

Benassi: immagini insufficienti, niente prova tv per la bestemmia

Chievo Verona, Yamga in prestito allo Chateauroux

Napoli, Younes (out per infortunio) unico escluso dalla lista Champions

Le pagelle di Djourou: un esordio non certo indimenticabile

Le pagelle di Belotti: il Gallo non ha cantato. Prova comunque generosa

Dalla D al Senegal, passando per la Juve. Diagne, nuovo re di Turchia

Inter, la lista Champions ufficiale: out Gagliardini, Dalbert e J.Mario!

FIFA "The Best", Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni. La fine di un'era?

Piatek, impatto devastante in Serie A: è il miglior bomber in Europa

Napoli, ag. Diawara: "Serve tempo per assimilare il gioco di Ancelotti"

Punti conquistati in Serie A dalle squadre di Allegri nelle prime tre giornate Cagliari 2008/09 - 0 punti Cagliari 2009/10 - 1 punto Milan 2010/11 - 4 punti Milan 2011/12 - 4 punti Milan 2012/13 - 3 punti Milan 2013/14 - 4 punti Juventus 2014/15 - 9 punti Juventus 2015/16 - 1 punto Juventus 2016/17 - 9 punti Juventus 2017/18 - 9 punti Juventus 2018/19 - 9 punti

Sono lontani i tempi delle partenze ad handicap. Delle cinque sconfitte nelle prime cinque giornate alla guida del Cagliari, che comunque non compromisero né la panchina né la stagione. Massimiliano Allegri - in quattro inizi di campionato su cinque alla guida della Juventus - ha conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato dimostrando di aver risolto il problema della falsa partenza che ha sempre caratterizzato il suo Cagliari e il suo Milan. Di seguito il dato.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

