Allegri: "Partita di preparazione a quella di martedì, abbiamo fatto bene"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è stato intervistato da JTV dopo la vittoria per 4-1 contro l'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tuttojuve.com: "Altri tre punti, arriviamo a 75 ed è una bella quota, mi piace molto. A 11 giornate dalla fine, quindi cominciamo a intravedere lo striscione del traguardo del campionato. Poi soprattutto perché la squadra ha fatto una bella partita, abbiamo corso in avanti, abbiamo creato occasioni, siamo cresciuti fisicamente anche nel secondo tempo. Kean ha fatto una bella partita, Nicolussi ha debuttato, quindi una bella serata da gustare".

Una squadra concentrata dall'inizio alla fine.

"Avevo chiesto questo perché era la preparazione a quella che deve essere la gara di martedì, una sfida dove servirà grande concentrazione per tutti i 90 minuti".

La Juve ha gestito la partita come ha voluto.

"Sì, su questo sono stati bravi i ragazzi. Singolarmente in alcune situazioni bisogna migliorare ancora molto, nei controlli in avanti, nel mettersi giusti nello smarcamento, su questo bisogna lavorarci molto singolarmente".

Barzagli purtroppo è uscito. E quanto si è arrabbiato sul gol dell'Udinese?

"Lì ci siamo un pochino addormentati, mi sono arrabbiato perché era meglio non prendere gol. Per quanto riguarda Barzagli sono molto dispiaciuto, tra l'altro stava facendo anche una buona partita, calciando ha sentito di nuovo una fitta".

Lei ha giocato con l'Atletico di Simeone tre volte e tutte e tre le volte non abbiamo mai fatto gol. E le partite sono state abbastanza simili. Cosa si può fare di diverso?

"Non ci sono segreti, c'è solo da cercare di fare gol, magari martedì sarà la giornata giusta per farne più di uno".