Allegri piace a tutti ma Marotta chiude: "Legame forte con la Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Allegri ieri ha stravinto la Panchina d'Oro e questo premio ha riacceso le voci che vogliono metà dei top club sulle sue tracce in vista del futuro. Dal PSG fino al Chelsea, passando per Manchester United, Arsenal e Tottenham in Inghilterra; Real Madrid in Spagna e Bayern Monaco in Germania. Nessuna chiamata ufficiale, ma tanti interessamenti portati all'orecchio dell'allenatore da intermediari ben informati. A chiudere la porta ancora prima di aprirla è però l'ad Giuseppe Marotta, che commentando la vittoria del tecnico bianconero, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di questo premio. Il legame tra lui e il club è molto forte". Tradotto: "Giù le mani da Max". Ovviamente è presto per fare questi calcoli, ma le quote per la permanenza dell'allenatore toscano a Vinovo sono assolutamente le più basse in sede di scommesse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.