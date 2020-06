Allegri potrebbe portare Pjanic al PSG e spingere Verratti verso la Juventus

Pjanic al PSG con l'approdo in panchina di Massimiliano Allegri. Questa è l'ipotesi che lancia questa mattina Tuttosport, che spiega anche come proprio l'interessamento dei parigini per il bosniaco possano essere intuiti come un indizio per il possibile arrivo dell'ex tecnico juventino alla corte di Al Khelaifi. Un'operazione che potrebbe coinvolgere niente di meno che Verratti, visto che due registi di questa portata sarebbero troppi nella stessa squadra e che a Paratici da sempre interessa il centrocampista della Nazionale. Tra l'altro Verratti ha recentemente cambiato agente passando a Mino Raiola, l'uomo che "rende possibili le operazioni impossibili". Ecco perché si potrebbe scaldare quest'asse transalpina, sempre nel caso in cui vengano confermate le voci su Allegri.