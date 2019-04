Allegri: "Prendere CR7 e vincere la Champions? Il calcio non è matematica"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di stasera, ha risposto anche a chi dice 'la Juventus è uscita dalla Champions nonostante Cristiano Ronaldo'. "L'abbiamo preso per aumentare le possibilità di vincere la Champions ma nel calcio uno più uno può fare tre, quattro, zero. Dispiace per non essere andati avanti, ma la Juventus con Andrea Agnelli, con Fabio Paratici, Pavel Nedved e prima Giuseppe Marotta, ha fatto un decennio importante. Ha costruito molto, il valore dei giocatori si è alzato moltissimo, poi non puoi pensare che sia facile vincere la Champions, altrimenti vorrebbe dire non essere lucidi, a contatto con la realtà. Tutti hanno detto 'arriva Ronaldo, si vince la Champions'. Non è andata così, ora mettiamo da parte e pensiamo alla stagione futura dove la Juventus penserà a vincere tutto, Champions compresa. Ci sono anche le altre, non vince solo la Juventus...".