Allegri: "Puntiamo a vincere tutto. Dybala? Sarà più stimolato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver vinto la Panchina d'Oro 2017: "Ricevere questo premio è sempre un piacere, è la conseguenza dei risutati che abbiamo ottenuto e merito giocatori che vanno in campo e regalano soddisfazioni, ma anche dello staff e della società che mi mette a disposizione una rosa competitiva. Il duello Juve-Napoli? Sarà lotta fino alla fine, dipenderà dal calendario e dagli scontri diretti e bisognerà lavorare con calma per affrontare un finale di stagione bellissimo. Vincere il settimo scudetto di fila sarebbe straordinario. Ci aspettiamo a vivere due belle sfide col Real e poi la finale di Coppa Italia, che sarà tutta da giocare contro il Milan che sta facendo ottime cose. Dobbiamo farci trovare pronti, sperando di ritrovare alcuni giocatori. Il Milan? È sempre una sfida particolare ed equilibrata, anche se ci separano tanti punti. Rino ha dato ordine ed equilibrio e sta facendo ottimi risultati ma noi dobbiamo vincere per restare in testa. Dybala non convocato? Sarà uno stimolo per lui, da quando è rientrato ha fatto gol importanti. Ha tutte le qualità per diventare uno dei numeri uno al mondo e ha margini di miglioramento".