Allegri, quale futuro? Bayern, PSG o anno sabbatico

Quale futuro per Massimiliano Allegri? Se lo chiedono un po' tutti dopo la notizia del divorzio con la Juventus. Il tecnico livornese, molto probabilmente, resterà fermo un anno, a meno che non avvengano clamorosi ribaltoni su alcune delle maggiori panchine europee.

Bayern, PSG, anno sabbatico - Come riporta Il Corriere dello Sport, a Monaco di Baviera la posizione di Kovac non è salda. Il mister croato oggi si gioca la Bundesliga nello scontro punto a punto con il Borussia Dortmund ed è tutt'altro che sicuro di restare alla guida del Bayern e la dirigenza avrebbe già sondato Mark Van Bommel. Discorso analogo per Thomas Tuchel a Parigi, mentre Ole Gunnar Solskjaer ha incassato più volte la fiducia del Manchester United. Allegri resta in attesa e spera che qualcosa di muova.