Allegri, quale futuro? Il PSG fa sul serio: tentativo a fine stagione

Quale futuro per Massimiliano Allegri? "Vedremo che proposte arriveranno", ha dichiarato oggi in conferenza stampa l'allenatore livornese. E una proposta potrebbe arrivare dal PSG. Stando a quanto riferito dai francesi di Le10sport, infatti, al termine della stagione sarà fatto un tentativo per portare ai piedi della Tour Eiffel Max, anche se è ancora da valutare il futuro della panchina: Tuchel traballa, ma non è detto che la prossima stagione non sia anocra lui il tecnico dei parigini.