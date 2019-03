Allegri: "Ringrazio Buffon, cercheremo di portare anche lui a Madrid"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'impresa della Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atlético: "La patente c'è? Ho 52 anni e saranno 30 anni che avrò la patente, se non giocavo a pallone mi toccava andare al porto, mio padre lavorava al porto e sono primogenito, potevo entrare a 18 anni. Un po' ho cazzeggiato col pallone, un po' ho fatto il serio, ho fatto una carriera divertente e poi sono diventato allenatore. Stasera c'è stato tanto dei ragazzi che hanno interpretato al meglio la partita, giocando con velocità tecnica e sfruttando l'ampiezza del campo. Era una cosa che avevo in testa anche all'andata, poi ci ho ripensato e abbiamo sfruttato meno l'ampiezza. Abbiamo fatto una gara lucida, di grande freddezza, era tanto che l'aspettavamo e c'era il rischio che facessimo una gara nevrotica. Ho detto ai ragazzi che avevamo 90 o 120 minuti, dovevamo giocare con pressione e velocità ma anche equilibrio, altrimenti avremmo rischiato grosso. All'andata dissi che il gol sbagliato da Lemar ci avrebbe fatti passare? Sono segnali, l'anno scorso il passaggio con Real fu determinato dalla punizione che andò fuori di un soffio di Dybala e dal presunto fallo di Cuadrado, al ritorno perdemmo la possibilità di giocarci il passaggio".

"Ho cercato di trovare le situazioni giuste per poter aprire il gioco, Spinazzola ha fatto una grande partita, come Bernardeschi, come tutti. Per noi era un passaggio importante, bisognava fare una grande prestazione. Anche all'andata avevamo costruito a tre con Bentancur da interno ma avevamo meno profondità, non ci erano riuscite bene le cose. Stasera per non giocare con i tre dietro Emre Can doveva costruire dietro e giocare a metà campo, questa era l'unica variante. Poi abbiamo sfruttato bene Cancelo e Spinazzola sugli esterni. Bernardeschi ha fatto una bella partita, è un passo in avanti anche sul piano del gioco e della consapevolezza, ora vediamo chi ci tocca. O sbaglio prima o faccio giusto dopo, questa gara la dovevamo fare anche all'andata, poi ho scelto giocatori diversi e per caratteristiche è stato diverso. All'andata dopo la traversa uscimmo dal campo perché pensavamo di averla scampata e avevamo difeso male su due palle inattive. Siamo andati più in gestione e abbiamo sbagliato. Il fattore C è molto importante (ride, ndr), ma per me questa sera è una bella soddisfazione, per l'ambiente e per i giocatori stessi. Pensiamo al campionato per arrivare al più presto alla meta per poi tuffarci nella Champions. Il post su Instagram di Buffon? Ringrazio Gigi perché ha fatto la storia della Juve, l'altra sera ci è dispiaciuto sia uscito in quel modo lì, cercheremo di arrivare in fondo per portare anche lui a Madrid".