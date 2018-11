Allegri: "Rugani s'è fatto trovare pronto. Sereno quando gioca Perin"

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez. L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte...

Chiellini è entrato nella top 5 delle presenze. "Non lo sapevo. Poteva entrare Barzagli, faceva freddo e tra i due quello più pronto era Chiellini".

Come mai Chiellini è entrato nel finale scaldarsi? Alex Sandro ha avuto problemi? "No, mi ha chiesto il cambio perché era stanco, è tornato dalla Nazionale. Alex Sandro ha fatto una partita intensa perché Lazzari è un giocatore che ti impegna molto. Alla fine Chiellini si era un po' scaldato, era pronto e l'ho messo dentro".

Le sembra di essere tornato all'epoca dei due punti? Classico 4-4-2, classico 2-0 e gol dei due attaccanti. "Nel primo tempo abbiamo giocato non bene nello sviluppo del gioco perché fortunatamente abbiamo sbloccato su palla inattiva. Nel secondo tempo abbiamo lasciato libertà a Mandzukic e a Ronaldo davanti, con Douglas Costa che praticamente faceva un po' il trequartista e lì la squadra ne ha giovato, ne hanno giovato le due punte".

Aveva auspicato più gol da angoli e punizioni. Stasera c'è stata la risposta. "Sì, finalmente. Speriamo ci sia anche martedì perchè martedì abbiamo un passaggio importante, non siamo ancora qualificati e il Valencia comunque viene qui a giocarsi tutto quello che ha da giocarsi. Ma stasera la squadra si è comportata bene anche sulle palle inattive".

Mandzukic ha festeggiato con una rete la fascia da capitano. "Ha festeggiato la fascia da capitano con una bella rete, ha fatto una bella prestazione così come tutta la squadra. Come Rugani che è rientrato e dopo la prestazione di Empoli ha fatto un'altra bella prestazione. Ma le qualità e le caratteristiche di Daniele si conoscono, è normale che con cinque difensori di grande livello bisogna che li giri".

Dopo il gol di Ronaldo la squadra ha preso campo e la manovra è diventata più fluida. "Nel secondo tempo abbiamo messo Douglas Costa dietro le due punte, siamo stati più ordinati, soprattutto nello sviluppo di gioco avevamo un giocatore in più tra le linee e ci ha dato una grossa mano".

Non era scontato ripartire così dopo la sosta. "Anche perchè nelle ultime dieci soste la Juventus aveva fatto solamente 20 punti, meno rispetto a Inter, Lazio Napoli che ne hanno fatti 26-27. Quindi era un passaggio importante oggi, contro una squadra che gioca, che palleggia. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà nell'andarli a prendere, abbiamo creato poco, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

