Allegri: "Scudetto? Sarà corsa a 4. Juve mio ultimo club in Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Golovin è un bel giocatore. Cancelo? Anche, ma è del Valencia". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sugli obiettivi di mercato nel corso di una intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Sulla corsa Scudetto: "Ci sarà il Napoli, certo, ma anche la Roma potrà puntare allo Scudetto. L'anno scorso ha fatto bene con il nuovo allenatore. E poi c'è l'Inter".

Sul suo futuro: "Penso la Juve sia la mia ultima squadra italiana, anche se non si può mai dire mai. Nazionale? In futuro, non adesso. Ma come Nazionale intendo solo l'Italia".