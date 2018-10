Allegri: "Se sta bene gioca Chiellini. CR7 a riposo? Un passo alla volta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità in difesa e non solo: sono possibili per la Juventus contro l'Empoli? Ne ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Cristiano a riposo? Facciamo un passo alla volta, non posso sapere cosa accadrà tra un mese. Abbiamo due partite di campionato e poi dobbiamo assicurarci il passaggio del turno contro lo United. Servirlo meglio? Dobbiamo essere più lucidi nell'ultimo passaggio. L'Empoli gioca bene e calcio è la quarta per possesso palla nella metà campo avversaria. Per quello che produce, la Juve dovrebbe segnare di più".

Sulla difesa.

"Rugani finora ha giocato poco e mi spiace perché sarà il futuro della Juventus. Per domani dovrò valutare Chiellini. Se sta bene gioca lui, altrimenti si abitua troppo bene a farne solo una ogni 15 giorni".