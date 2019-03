Allegri si fida di Cancelo?

Fonte: Inviato a Torinoo

I sei minuti di Joao Cancelo al Wanda Metropolitano restano uno dei grossi punti interrogativi del 2-0 subito in Spagna dalla Juventus. Il portoghese non era arrivato alla sfida con Simeone nella miglior condizione fisica possibile, ma in una squadra che punta, per ammissione del suo allenatore, a fare almeno un gol, sarebbe parsa una scelta più logica rispetto a quella conservativa di schierare De Sciglio. Al ritorno, l’ex Milan non c’è e Cancelo dovrebbe partire da titolare. Fra lui e Spinazzola, con Caceres terzo incomodo, le gerarchie sono però tutte da scoprire. A sorpresa, perché l’ex Atalanta sarebbe all’esordio assoluto in Champions, mentre Cancelo a livello internazionale ha la sua bella esperienza.

Con il portoghese e Spinazzola, la Juve giocherebbe 4-3-3. Con Caceres e Leo anche, l’uruguaiano a fare terzino destro. L’ex Lazio e Cancelo insieme? Possibile, sia col 4-3-3 che col 3-5-2. Lo spartito tattico è in via di rifacimento: Cancelo è in vantaggio su entrambi, ma pur sempre in dubbio. Una strana situazione, per quello che sulla carta è un dei migliori terzini destri al mondo, se non il migliore. Ci sono poi, però, le gambe che tremano. Con l’Inter non volle battere un rigore contro il Pordenone, in Coppa Italia. Un fattore caratteriale che è da tenere in conto, che Allegri evidentemente non ignora, altrimenti all’andata con l’Atletico l’avrebbe messo in campo e tanti saluti alle speculazioni. Vive, anche a poche ore dalla partita che vale una stagione. E forse qualcosa in più, per Cancelo: Allegri deve dimostrare se si fida, lui che piedi e corsa non sono da soli, ma si accompagno a quel che Simeone ha sfoggiato davanti al suo pubblico.