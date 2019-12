© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri torna a parlare e conferma "non tornerò ad allenare fino all'estate". Un'intervista a ESPN FC dove l'ex allenatore della Juventus ha spiegato che non prenderà squadre a campionato in corso. "Tornerò a giugno. Non so se volete chiamarla stagione sabbatica o no. Con Giovanni Branchini abbiamo raggiunto subito questa decisione, dopo l'addio alla Juventus". Anche perché, spiega Allegri "ho giocato diciotto anni e allenato sedici. Mi sono fermato ora dopo trentaquattro e sono felice. Posso riflettere, parlare alla gente, fare cose in privato, andare ai musei, leggere, andare ai teatri". Allegri sta studiano inglese. "Prendo lezioni a Milano. Voglio arrivare a parlarlo bene, credo che il listening sia la parte più difficile. Capisco meglio se mi parlano più lentamente. Guardo film e leggo in inglese e lì ci siamo, capisco". E sul futuro, aggiunge. "Il prossimo sarà un anno importante. Sarà una scelta fondamentale e devo arrivarci preparato. Dopo un anno fuori e tanti alla Juventus, non voglio tornare e far male".