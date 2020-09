Allegri: "Sono stufo di stare fermo. Roma? Non si sa, vediamo"

vedi letture

Ospite d'onore ieri a "Ballando con le Stelle" Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus, prima di scendere in pista, ha risposto anche ad una domanda relativa al proprio futuro, in particolare se approderà alla Roma: "No (ride ndr). Vediamo, non si sa- riporta Vocegiallorossa.it -. Sono stufo di stare fermo".