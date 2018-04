Allegri sorprende. 4-2-3-1 per sopperire alle assenze di Benatia e Pjanic

Fonte: dall'inviato a Torino

Massimiliano Allegri ha spiazzato un po’ tutti. Ieri vi avevamo parlato di una buona dose di pretattica nella conferenza della vigilia e così è stato. Una formazione non annunciata, visto che il modulo scelto sembrava essere il 4-3-1-2. Niente da fare, Allegri ha deciso di fare di necessità virtù. Benatia e soprattutto Pjanic non ci saranno e l’azione dovrà quindi svilupparsi forzatamente in altro modo. Per questo il 4-2-3-1 sembra il modulo più giusto, anche se l’assenza di Matuidi potrebbe farsi sentire in termini di forza e dinamismo. Lo schieramento costringerà il Real a lavorare bene in fase difensiva e regalerà ai bianconeri alcune opzioni in più, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del gioco sulle corsie esterne. Vedremo se il tecnico livornese avrà ragione ancora una volta.