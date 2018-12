Allegri: "Spero passino Napoli e Inter: sorteggio sarebbe più morbido"

Fonte: dal nostro inviato a Berna

Queste le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, sull'importanza di raggiungere in Champions il primo posto. "La Juve fa parte delle prime classificate ed evitare agli ottavi Real Madrid, Barcellona, Manchester City, sarebbe importante. Speriamo che stasera passino Napoli e Inter, vorrebbe dire vedere le quattro italiane agli ottavi: affronteremmo un quarto di finale più facile".

Sulla Champions. "E' nettamente più competitiva: ci sono tante squadre che hanno possibilità di arrivare in fondo. Noi, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain, il Liverpool stesso, il Manchester City. In tante possono arrivare in fondo, l'unico turno più morbido può essere l'ottavo se arriviamo primi, altrimenti giocheremmo contro una di queste grandi squadre. Sarà una Champions difficilissima, nei turni successivi".