Allegri su Ancelotti: "Per vincere servono i big, lui è un professore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Carlo Ancelotti. "Non so se siamo dei gestori. Lui ha vinto molto, io molto meno. Siamo simili nell'affrontare il lavoro. Arriviamo dalla stessa scuola. Tra l'altro, faccio un grosso in bocca al lupo a Galliani e Berlusconi, con il Monza. Magari ce li troveremo contro un giorno. Con Ancelotti non ci frequentiamo, ma mi piace molto il suo trasmettere serenità e rendere le cose semplici. I suoi anni di carriera lo confermano. Vincere non è mai semplice. La bravura di un allenatore, prima degli schemi, è in campo. E' importante entrare nella testa dei giocatori. Perché per vincere servono i grandi giocatori. E Carlo è un professore in questo".