Allegri su Bonucci: "Se un bambino vede certi gesti pensa sia normale"

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato di Leonardo Bonucci. Il difensore è salito sul banco degli imputati dopo il ko contro l'Atlético Madrid, protagonista in negativo in occasione del primo gol, con l'aggravante della simulazione: "Leo sta facendo un ottimo campionato ed è un giocatore importante per la Juventus. Se dobbiamo dare giudizi per ogni gesto, ormai è diventata una moda questa. Dobbiamo fare un passo indietro tutti e avere più rispetto ed educazione in generale. Non lo dico rivolto a Leo, ma in generale. Perché poi dopo comportamenti che si fanno sul campo dopo si ripercuotono sull'esterno. Normale che un bambino di 8 anni, mio figlio speriamo di no, se vede certi gesti pensa siano normali e devo spiegare che di solito non si fa così... Ora vale tutto, si dà più importanza ad altre cose, Io spero che si torni a avere un rispetto generale verso tutti, e soprattutto a chi deve insegnare le cose buone oltre quello che è una partita di calcio che puoi vincere o perdere, come in tutti gli sport e nel calcio ancora di più perché è l'unico sport in cui il più debole può battere il più forte".