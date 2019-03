© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Moise Kean. "E' un ragazzo giovane, deve stare tranquillo. Ha fatto in Nazionale, ma la mia paura è quando finirà questa sbornia mediatica che ha avuto. Vale per quelli più grandi, figuriamoci per un ragazzo giovane come lui se non è importante trovare equilibrio. Io in qualche modo devo tutelarlo, perché so come i giovani sono fatti".