Allegri su Kean: "Voi giustamente lo esaltate, io devo gestirlo"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Juventus, Massimiliano Allegri è tornato sul momento magico di Moise Kean: "Sta bene, ha fatto gol. Ha entusiasmo, è un ragazzo di 19 anni che ha qualità importanti che in questo momento sta facendo gol. Poi magari potrà avere un calo, proprio come capitò a Bernardeschi, che all'inizio dell'anno era stato proclamato come il giocatore dell'anno. E anche lui sa bene che non ha ancora raggiunto l'equilibrio che un giocatore di una grandissima squadra deve avere".

Guai, insomma, a perdere di vista l'equilibrio. Ancora Allegri: "E' un giovane al quale in questo momento va tutto bene. Però la carriera è lunga. In questo momento, dopo i gol con la Nazionale e la Juventus. è normale che possa rischiare di perdere l'equilibrio. Deve lavorare e migliorarsi ogni giorno. L'altro giorno ho visto Chiellini fare un lancio lungo di 40 metri. E' una sfida che ognuno di loro deve avere nel concentrarsi, per non fare solo qualche anno bene e poi fare il giro del mondo e perdersi. I ragazzi devono capire i momenti per divertirsi, a perdersi fanno presto. Mi auguro che Kean e soprattutto chi lo aiuta a gestire abbia la testa per gestire questo momento".