Allegri su Mandzukic: "Speciale, mi ha dato tanto spazio di manovra"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla della gestione di Mario Mandzukic, finito ai margini della squadra dopo il suo addio: "Un allenatore deve saper usare un giocatore per quanto può offrire ed è per questo che Mandzukic è così speciale per me, è un grande calciatore e mi ha dato un incredibile spazio di manovra. In passato ha spesso cambiato squadra, ma adesso è alla sua quinta stagione alla Juventus e questo è uno dei miei più grandi successi”.