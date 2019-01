© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Record di Cristiano Ronaldo e del suo arrivo in bianconero: "Ho incontrato un grande professionista, ma non mi ha stupito per questo, ero convinto che lo fosse. Ha uno spirito competitivo fuori dalla norma e questo ci ha aiutato a crescere. Vuole migliorare giorno dopo giorno e questo è un valore che si aggiunge a quelli degli altri compagni di squadra. Nonostante abbia tutto quel talento, chiede sempre di più a se stesso. In ogni caso, più che essere sorpreso posso dire che è molto piacevole vederlo giocare, anche perché è un giocatore diverso dagli altri. La sua qualità principale è la grande concentrazione sia in partita che in allenamento. Qualche volta sembra che si assenti, invece è focalizzato al 100%. Questo atteggiamento lo caratterizza per tutto l'arco della gara, anche quando riceve solo una palla giocabile. Cosa gli chiedo? Di fare gol (ride). Questo è ciò che sa fare meglio e che conosce meglio. Sappiamo già in anticipo che si metterà a disposizione con grande umiltà, un valore di CR7 che è da esempio per tutti. Come è allenarlo? Una gioia. Il campionato è un obiettivo naturale e normale per la Juventus, mentre per la Champions avremo bisogno anche di fortuna per vincerla. L'arrivo di un grande campione come Ronaldo, valorizza il calcio italiano e ogni competizione alla quale partecipa".