© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, non si è esposto su Cristiano Ronaldo. "Come va? Meglio. Il significato di meglio è... Che sta meglio. A cinque giorni dalla partita ci sono buoni segnali. Sta facendo di tutto per esserci per l'Ajax e speriamo che sia a disposizione". Qui tutte le altre dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Milan.