Allegri sul futuro: "Dite sempre che devo andare via, ormai sono 5 anni..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby al Torino, ma anche il futuro di Massimiliano Allegri. Nella conferenza di questa mattina, il tecnico della Juventus è ovviamente stato raggiunto da tante domande su quello che deciderà di fare: "La risposta è semplice. C'è da vedersi per programmare e parlare dell'annata che è stata, delle cose che sono andate e di quelle che non sono andate, come pure di quella che sarà l'annata prossima. C'è da vedere come migliorare la squadra, dove vorremo arrivare e quali saranno le idee del presidente. Per il resto è tutto normale: ci siamo visti stamani, ma anche l'altro giorno. Quando lui è qui ci vediamo sempre, però quando ci vedremo il presidente mi chiamerà e avremo un incontro".

Ma parlerete della certezza che lei rimanga, o le voci su Conte e Guardiola hanno un minimo di fondamento? Dite che è tutto a posto, ma si parla di altro.

"Sbagliate a parlare di questo. Cioè, fate i giornalisti e quindi giustamente scrivete quello che sentite. Tutti gli anni devo andare via, poi sono cinque anni che sono qui. Il vantaggio è che abbiamo un mese di tempo rispetto al passato, per pianificare".