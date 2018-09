Allegri sul rosso a CR7: "Si può sbagliare ma il VAR avrebbe aiutato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria di Valencia Max Allegri, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a JTV: "La prestazione dei ragazzi? Hanno dimostrato ancora una volta di giocare quando c'è da giocare a calcio e di difendere in modo sereno quando c'è da difendere. C'è da fare i complimenti ai ragazzi, hanno giocato molto bene fino all'uscita di Ronaldo, poi dopo siamo stati ordinati, siamo andati in vantaggio col primo rigore. Dopo il 2-0 abbiamo concesso qualche tiretto in porta al Valencia. Però direi una vittoria meritata in un campo difficile. Per noi era importante venire via con i tre punti. Il rosso a Ronaldo? Diciamo che il Var avrebbe aiutato l'arbitro in questa decisione, perché quando ci sono degli episodi molto dubbi, l'arbitro può anche sbagliare e può essere aiutato".