Allegri sull'Atalanta: "Squadra fisica e aggressiva, serve far girare il pallone"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport il tecnico della Juventus Allegri - oltre ad annunciare che CR7 partirà dalla panchina - ha parlato del modo in cui dovrà essere affrontata domani l'Atalanta: "Sarà importante far girare il pallone e arrivarci bene a livello mentale. Dobbiamo fare una grande partita, affrontiamo una squadra fisica e aggressiva, che arriva dalla sconfitta di Genova. Lo stadio sarà pieno e i tifosi dell'Atalanta vorranno passare un bel Natale. la formazione? Matuidi ha la febbre e non ci sarà, rientrerà Khedira. Potrebbe giocare, ma devo valutare. Uno dei due centrali riposerà, Barzagli e Cuadrado sono fuori. L'unico dubbio è Kean, ieri ha avuto un affaticamento. Lo valuteremo".