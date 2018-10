Allegri sulla Champions: "C'è una candidata forte per la finale: il Barça"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'evento Adidas tenuto ieri a Milano, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della Champions e delle rivali più pericolose per la conquista del più prestigioso torneo europeo per club: "Quest'anno c'è una candidata forte per la finale: il Barcellona. Per il momento pensiamo a far bene nel girone perché a marzo sarà un'altra Champions: lì serviranno un pizzico di fortuna, la rosa al completo e avere tutti i giocatori in forma perché questa coppa si decide in base agli episodi. Ecco perché dico che bisogna essere bravi e fortunati", le sue parole riportate dal 'Corriere dello Sport'.