Allegri sulle parole di Buffon: "E' facile giudicare dalla poltrona di casa..."

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha così commentato le parole di Gianluigi Buffon dopo la gara contro il Real Madrid: "Giudicare dall'esterno è sempre facile, bisogna trovarsi nelle situazioni. Gigi per 20 anni è stato un esempio, dentro e fuori dal campo. Se per una volta, in una situazione difficile e complicata come quella del Bernabeu, ha avuto una reazione come quella io non lo condanno anche perché gli è stata tolta la possibilità di parare il rigore. Dalla poltrona di casa, senza emozioni o altro, giudicare le esternazioni di Buffon è facile. Sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione come quella in quel contesto".

