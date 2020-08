Allegri tifa Atalanta? PSG, possibile esonero di Tuchel in caso di ko. Pronto l'ex Juve

L'Atalanta avrà forse in tifoso in più nella sfida di questa sera contro il Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, in caso di successo dei bergamaschi l'avventura di Thomas Tuchel al club parigino potrebbe giungere al capolinea e Massimiliano Allegri è il candidato numero uno per la sua sostituzione. Nonostante la vittoria della Ligue 1 e delle due coppe nazionali l'allenatore tedesco si gioca tutto in Champions League e l'Atalanta potrebbe dunque fare un piacere all'ex tecnico di Juventus e Milan.