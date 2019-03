Allegri: "Tornare su twitter? Non ci penso assolutamente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di tornare su twitter dopo il passaggio del turno in Champions League. La scelta di bloccare il suo account è arrivata dopo la gara del Wanda Metropolitano persa 2-0, e i tanti insulti che gli sono piovuti addosso. "Sui social non torno assolutamente. Sono uscito perché ci volevo uscire, è molto semplice", ha dichiarato.