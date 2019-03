© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Rai Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria di questa sera contro il Napoli: "Sono soddisfatto, ma lo Scudetto non è ancora aritmetico. La partita di stasera è stata difficile, un po' pazza, ma i ragazzi sono stati bravi a soffrire e portare a casa il risultato pur non giocando un bel secondo tempo".

Sull'Atletico Madrid: "Una Juve che in campionato fa 23 vittorie e tre pareggi è pronta per l'Atletico. Se siamo anche un pizzico fortunati passiamo, ma sarà sicuramente un bell'ottavo. Dobbiamo ritrovare quella libertà mentale che ci farebbe fare una grande partita. Dopo Madrid ci è venuta un po' di preoccupazione, ma nel calcio può capitare. Ci serviranno lucidità e freddezza per ribaltare il risultato in 95 minuti".