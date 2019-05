Allegri: "Una pausa mi farà bene. Vedremo che proposte arriveranno"

Massimiliano Allegri non esclude di prendersi un anno sabbatico, in attesa di una nuova avventura su una panchina importante: "Una pausa forse mi può far bene. Magari dopo il 15 luglio mi verrà voglia, ma dipende da quello che c'è in giro. Dovrò valutare le proposte che eventualmente arriveranno, altrimenti mi dedicherò per un anno a me stesso, ai miei figli, alla mia compagna, alla mia famiglia e agli amici. Ora pensiamo a goderci la festa di domani".