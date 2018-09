Allegri vara il tridente: CR7, Mandzukic e Dybala dal 1'. Out Bernardeschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tridente per sfidare il Napoli. Questa la scelta di Max Allegri per il match delle 18, che vedrà la Juventus in campo nel tentativo di allungare il vantaggio sulla seconda in classifica. Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Paulo Dybala proveranno a rendere realtà l'intento del tecnico bianconero, mentre la difesa campione d'Italia - schierata, almeno sulla carta, a quattro con Joao Cancelo pronto ad avanzare a centrocampo - dovrà fare i conti con Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il Magnifico vive un momento di forma straordinario, con ben cinque gol siglati finora, e Ancelotti ha preferito lasciare a riposo Arek Milik che sarà probabilmente schierato dal 1' mercoledì sera al San Paolo contro il Liverpool. Intanto è il momento del match che può valere già tanto in chiave scudetto.