Allegri: "Vicini a CR7. Rabiot? Ora non ha senso. Pogba è a Manchester"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite alla presentazione milanese dei nuovi smartphone Galaxy della Samsung, Massimiliano Allegri ha parlato di vari temi legati alla Juventus. Ecco le sue parole riprese:

CASO RONALDO - "Va gestito normalmente, come sempre. In questo periodo vogliamo fargli sentire la nostra vicinanza. Se poi fa come a Udine, dove ha segnato un gol straordinario...”.

DOUGLAS COSTA E KHEDIRA - "Douglas Costa sta bene, ci sarà già contro il Genoa. Khedira? Non è detto, vedremo”.

CHAMPIONS - "Dopo aver vinto 7 scudetti e 4 Coppe Italia, sarebbe ora di vincere anche in Europa dopo esserci andati vicini”.

SUGLI OBIETTIVI DI MERCATO - "Rabiot? Non ha senso parlarne ora. Pogba? Gioca a Manchester e lo dobbiamo affrontare in due partite fondamentali per il passaggio del turno in Champions League".

SULL'ADDIO DI MAROTTA - "E' un addio che responsabilizza tutti, poi più avanti ci sarà una riorganizzazione interna della società come ha detto bene il presidente Agnelli. C'è comunque grande dispiacere, anche a livello affettivo".