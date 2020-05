Allenamenti collettivi, Ulivieri dalla parte della Serie A: "Il ritiro mi pare una forzatura"

Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori italiana, sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno ha detto la sua sul protocollo sanitario che la Serie A dovrebbe attuare per la ripresa degli allenamenti collettivi: "Spero che il protocollo venga alleggerito un po’. In questa situazione vedo molti problemi di realizzazione. Il ritiro mi pare una forzatura, anche perché andrebbe considerato ciò che è accaduto prima: tutti siamo stati due mesi rinchiusi in casa. Farei invece appello al senso di responsabilità di ognuno di noi per la cura della propria salute. Responsabilità civili e penali? La nostra salute è una responsabilità. Se tutti rispettano uno stile di vita consono, l’ambiente resta sano senza bisogno di clausure”.