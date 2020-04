Allenamento con l'Hammarby e poi conference call con Pioli. La giornata svedese di Ibrahimovic

Vedendolo allenarsi in questi giorni con la tuta biancoverde addosso, la risposta istintiva alla madre di tutte le domande - che cosa farà Ibrahimovic la prossima stagione? - sarebbe persino banale: chiuderà la carriera all’Hammarby, ovvero nella sua Svezia, ma soprattutto nel club di cui è recentemente diventato socio dopo avere acquisito il 25% delle quote. L’opzione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in effetti non sarebbe da scartare a priori, ma al momento non è quella prioritaria. Nella testa di Zlatan c’è innanzitutto l’intenzione di continuare a giocare (cosa che fino a un paio di settimane fa era tutt’altro che scontata), e il palcoscenico preferito resterebbe quello italiano. La sinergia con l’Hammarby, però, intanto prosegue ed è chiaramente di reciproco e soddisfacente interesse.

Sessione plenaria - La Svezia non ha ordinato il lockdown e quindi permette cose che da noi non sono concesse. Per esempio allenarsi in gruppo. Da qui l’opportunità di accasarsi per qualche giorno presso il centro sportivo dell’Hammarby, che documenta diffusamente sui propri social il piacere di avere Ibra con sé. Ibra ha lavorato con l’Hammarby sia a Pasqua che a Pasquetta, mentre ieri si è svolto il primo allenamento collettivo col Milan in... conference call. Una sessione plenaria in cui Pioli e il suo staff si sono collegati in video con tutti i giocatori sparpagliati nelle loro residenze - Ibra compreso - e li hanno accompagnati, seguiti e istruiti in una sessione di lavoro plenaria. Una conference call con poche parole e molti fatti, incentrati soprattutto sulla forza.