Fonte: Da Lugano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella parte di allenamento aperta ai giornalisti presenti a Lugano, tra i giocatori presenti a disposizione di Antonio Conte non s'è visto Mauro Icardi, l'ex capitano fuori dai progetti del club nerazzurro.

Si tratta - fa sapere l'Inter - non di una scelta punitiva, bensì di una decisione legata alla condizione fisica del centravanti argentino. Icardi non è al top dal punto di vista fisico e il club sta pensando di rimetterlo in condizione facendolo alternare tra sedute col gruppo e un percorso programmato.